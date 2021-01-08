Konyaspor’da ayrılık (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

OZAN'A DEV TAKİP



Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Alanyaspor maçında scoutların takibindeydi. İngiliz ekipleri West Bromwich ile Crystal Palace'ın 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı başarılı orta saha oyuncusunu dün de İtalya'nın dev kulübü Milan'ın scoutları canlı olarak takip etti. Ozan için başka kulüplerin de Alanya maçına temsilci gönderdiği öğrenildi. Milli futbolcu için Rus kulüpleri CSKA Moskova ve Spartak Moskova da devrede.