Konyaspor’da ayrılık (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Konyaspor tecrübeli stoperi Uğur Demirok ile yollarını ayırdığını açıkladı... 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu son maçta Galatasaray filelerini penaltı golüyle havalandırmıştı.
DADAŞ DARRİ'Yİ KAPTI
Erzurum, Hollandalı futbolcu Brahim Darri ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te forma giymişti. Erzurum Beşiktaşlı Mirin'le de ilgileniyor.
GÖKHAN SAMSUN'DA
Hatayspor, Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdı. Gökhan Karadeniz, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde Samsun'da imza töreni olacak.
SEKİDİKA&ETEBO GÜN SAYIYOR
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Etebo ve Jesse Sekidika ile yollarını ayıracak. Etebo'nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Sekidika da Süper Lig'de düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak. Mayıs ayına kadar gözlerindeki tedavi devam edecek Elabdellaoui'nin lisansı askıya alınacak. Linnes'i yeterli bulmayan Aslan, sağ bek arayışında….
TAYLAN ZAMMI KAPTI
Galatasaray, devre arasında genç yıldızı Taylan Antalyalı'nın maaşına zam yapmayı kararlaştırdı. Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim'in de isteği doğrultusunda Taylan'a zam yapılacak, yeni sözleşme bekleyen Belhanda ve Emre Akbaba'nın durumuna ise sezon sonunda karar verilecek. Yönetim iki yıldızdan da maaşlarında indirime gitmesini isteyecek.
EMRE KILINÇ'A 2 MAÇ CEZA!
Antalya maçında kırmızı kart gören Emre Kılınç'a 2 maç ceza verildi. Yıldız isim G.Birliği maçında yok.
ADANASPOR 3 PUANI ERTELEMEDİ!
TFF 1. Lig'de erteleme maçında Adana, deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri Hakan ve Ozegovic kaydetti. Günün diğer maçında ise İstanbulspor, Balıkesirspor'u 5-0 mağlup etti.
FIRTINA'YA PANZER
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın raporu üzerine forvet transferi için arayışlar sürüyor. Hedefteki isimlerden biri de Wolsburg'un 29 yaşındaki forveti Daniel Ginczek… Alman ekibinde bu sezon istediği şansı bulamayan ve kulübünden ayrılmak isteyen deneyimli oyuncunun şartlarının araştırıldığı belirtildi. 2022 yılına kadar Wolsburg ile sözleşmesi bulunan futbolcu bu sezon Bundesliga'da 6 maçta görev aldı.
HOSSEİNİ'YE YENİ TEKLİF
Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonu bitecek İranlı stoper Majid Hosseini'nin sözleşmesi uzatılıyor. Hosseini'ye 2 yıllık sözleşme teklif edilecek.
İŞTE TARTIŞMALI POZİSYONLAR
Fenerbahçe, Alanya maçında lehine çalınan penaltıda bariz gol şansı sebebiyle kırmızı kart da bekledi, hakem pozisyonu sarı kart olarak değerlendirdi. Kanarya, Sadık'ın Babacar'la girdiği pozisyonda da çalınan penaltıya isyan etti.
OZAN'A DEV TAKİP
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Alanyaspor maçında scoutların takibindeydi. İngiliz ekipleri West Bromwich ile Crystal Palace'ın 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı başarılı orta saha oyuncusunu dün de İtalya'nın dev kulübü Milan'ın scoutları canlı olarak takip etti. Ozan için başka kulüplerin de Alanya maçına temsilci gönderdiği öğrenildi. Milli futbolcu için Rus kulüpleri CSKA Moskova ve Spartak Moskova da devrede.
KUZEN ACISIYLA ÇIKTI 7 KURTARIŞ YAPTI
Dün gece Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden birisi kaleci Altay Bayındır oldu... Maçtan kısa süre önce kuzenini kaybeden genç eldiven kalesine gelen 8 şutun 7'sini kurtardı. Kurtaramadığı tek şut Babacar'ın penaltısıydı.
ALANYA'DA İKİ CEZALI
Fenerbahçe önünde kart gören Tzavellas ve Davidson cezalı oldu. İki yıldız Kasımpaşa maçında yok.
BÖYLE OYNAYARAK ŞAMPİYON OLAMAZ
Fenerbahçe'nin dün yüzde 29 topla oynaması tartışma yarattı. Alanya'nın hocası Çağdaş Atan, "Fenerbahçe güçlü bir camia. Ancak 5 büyük ligde topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır. Bu benim şahsi düşüncem" yorumunu yaptı.
KARTAL KALESİNE DUVAR ÖRDÜ
Ligde liderliğe yükselen Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselişinde savunma performansı önemli rol oynadı. Ligin ilk 12 haftasında 19 gol yiyen Kartal, son 5 maçta savunmaya duvar ördü ve bu süreçte kalesinde hiç gol görmedi. 5 maçlık seriyle zirveye çıkan Beşiktaş, 12. haftada +2 olan averajını da +19'a çıkardı. Büyük bir çıkışa imza attı.
ATİBA&GHEZZAL 11'E DÖNÜYOR
Teknik direktör Sergen Yalçın, 6-0'lık Rizespor galibiyetine rağmen Hatay deplasmanında 11'de 3 değişiklik yapmayı düşünüyor. Başarılı hocanın Atiba, Ghezzal ve N'Sakala'yı yeniden 11'e alacağı, Necip, N'Koudou ve Rıdvan'ı yedek kulübesine göndereceği gelen bilgiler arasında.
HATAY HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ç.Rizespor maçında oynayan futbolcular, sahada yapılan rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular çift kale maç yaptı.
ERDOĞAN ALİ KOÇ'U KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Koç'un güncel konular üzerine bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
LİDERİN MAÇINDA DÜDÜK PALABIYIK'IN
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Pazar günü saat 19.00'da Hatayspor ile Beşiktaş arasında oyananacak olan maça hakem Ali Palabıyık atandı.
FENERBAHÇE BEKO SON SANİYEDE GÜLDÜ
Zorlu Kızılyıldız deplasmanına çıkan Fenerbahçe Beko, ABD'li yıldızı Lorenzo Brown'ın son saniye basketiyle 73-71 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise bugün deplasmanda Fransız ekibi ASVEL ile karşılaşacak. Astroballe Salonu'nda oynanacak maç 22.45'te başlayacak.
İSMAİL AİSSATİ ADANA DEMİR'DE
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Denizli'den ayrılan İsmail Aissati'yi kadrosuna kattı. Aissati, Adana Demirspor ile dün 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.