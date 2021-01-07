Daha önce Feyenoord, PSV, Manchester City ve Olympique Marsilya takımlarının altyapısında görev alan Rekik, vatandaşlığına sahip olduğu Tunus ve Hollanda'nın genç milli takımlarında da forma giydi.

Sevilla forması giyen Karim Rekik'in kardeşi olan Omar Rekik futbola Feyenoord altyapısında başladı. 2012'de abisi gibi Manchester City akademisine katılan Omar Rekik, daha sonra PSV ve Marsilya'nın altyapılarında da oynadı.

2017'de Hertha Berlin'in genç takımına transfer olan Rekik, bu süre zarfında Alman ekibinin A takım formasını hiç giymedi.