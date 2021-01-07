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    • 07.01.2021 23:42
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    'in ara dönemde ilk transferi 19 yaşındaki oldu

    ekiplerinden , 'de forma giyen genç defans oyuncusu 'i kadrosuna kattı. ekibi bu transfer için 540 bin euro ödeyecek.

    Arsenal'in ilk transferi Omar

    Arsenal'den yapılan açıklamada, Rekik'in bonservisi konusunda Hertha Berlin ile anlaşmaya varıldığı ve 19 yaşındaki stoperin tecrübe kazanması amacıyla ikinci yarıdan itibaren kulübün 23 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtildi.

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    Bonservis bedeli olarak Hertha Berlin'e 540 bin euro ödenecek.

    OMAR REKİK KİMDİR?

    Daha önce Feyenoord, PSV, Manchester City ve Olympique Marsilya takımlarının altyapısında görev alan Rekik, vatandaşlığına sahip olduğu Tunus ve Hollanda'nın genç milli takımlarında da forma giydi.

    Sevilla forması giyen Karim Rekik'in kardeşi olan Omar Rekik futbola Feyenoord altyapısında başladı. 2012'de abisi gibi Manchester City akademisine katılan Omar Rekik, daha sonra PSV ve Marsilya'nın altyapılarında da oynadı.

    2017'de Hertha Berlin'in genç takımına transfer olan Rekik, bu süre zarfında Alman ekibinin A takım formasını hiç giymedi.

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