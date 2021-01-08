3 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST



Sözleşmesi 2022 yılının sonunda bitecek 20 yaşındaki Nijeryalı Boniface ise bu sezon 3 Avrupa Ligi maçında 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Boniface'in piyasa değeri 500 bin Euro.