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    • Spor
    • 08.01.2021 Gazete
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    Aslan’dan Bodo’ya hücum! ve ’i kadrosuna katmak istiyor

    ara transfer döneminde ’in raporu doğrultusunda genç isimlere yönelecek. Transfer listesindeki isimlerden ikisi ’te forma giyiyor. Aslan, li ve ile temasta.

    Aslan’dan Bodo’ya hücum

    Galatasaray ara transfer döneminde Fatih Terim'in raporu doğrultusunda genç isimlere yönelecek. Transfer listesindeki isimlerden ikisi Bodo Glimt'te forma giyiyor. Aslan, Norveçli Patrick Berg ve Nijeryalı Victor Boniface ile temasta.

    YIL SONUNDA SONA ERİYOR


    2021 yılı sonunda sözleşmesi sona erecek Berg ön liberoda oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi elemeleri'nde 3 maçta forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

    3 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST


    Sözleşmesi 2022 yılının sonunda bitecek 20 yaşındaki Nijeryalı Boniface ise bu sezon 3 Avrupa Ligi maçında 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Boniface'in piyasa değeri 500 bin Euro.
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    Haberler Spor Aslan’dan Bodo’ya hücum! Galatasaray Patrick Berg ve Victor Boniface’i kadrosuna katmak istiyor