Fenerbahçe'de Mesut Özil çılgınlığı. Sarı-Lacivertli yönetimin görüşmelere başladığı ve transferini bitirme aşamasına geldiği yıldız futbolcu için taraftarlar da devreye girdi. Taraftarlar, yıldız isme, "Fener'e gel Mesut" etiketiyle binlerce mesaj atarak 32 yaşındaki 10 numarayı Kadıköy'e çağırdı.
BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞANIYOR
Mesut Özil'in Fenerbahçe formasını giymesi için sabırsızlanan Sarı- Lacivertli taraftarları çok büyük bir heyecan sarmış durumda. Taraftarlar bir an önce resmi imzaların atılmasını bekliyor.
ARSENAL'LE DE İŞLEM TAMAM!
Fener'in Arsenal'le de el sıkıştığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, "Londra'nın bana verdiği her şeye minnettarım" mesajını atarak adeta Arsenal'e veda etti. Artık resmi imzalar an meselesi.
MESUT KISA SÜREDE NETLEŞECEK!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor maçından sonra transfer gündemindeki Mesut Özil için konuştu. Başarılı hoca, "Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor, önümüzdeki günlerde netleşir. Şu anda burada olmadığı için bir şey söyleyemem" dedi. Maçı da değerlendiren Bulut, "Topla az oynadık ama bunu planladık. Doğru yoldayız" diye konuştu.