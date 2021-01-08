MESUT KISA SÜREDE NETLEŞECEK!



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor maçından sonra transfer gündemindeki Mesut Özil için konuştu. Başarılı hoca, "Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor, önümüzdeki günlerde netleşir. Şu anda burada olmadığı için bir şey söyleyemem" dedi. Maçı da değerlendiren Bulut, "Topla az oynadık ama bunu planladık. Doğru yoldayız" diye konuştu.