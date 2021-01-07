Son dakika: Yılın transfer bombası! Mesut Özil Fenerbahçe'de: 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak

Son dakika haberine göre Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Mesut Özil ve Arsenal ile her konuda anlaşma sağladı.



Dünyaca ünlü yıldız 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.



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