Trabzon Abdullah Avcı ile kazanmaya devam ediyor. Bordo- Mavililer evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. 2. dakikada Ekuban'ın sert şutunu kaleci İrfan Can mükemmel kurtardı. 12'de Halil Akbunar'ın müsait durumdaki şutu çerçeveyi bulmadı.
DJANİNY İLE GOLE YAKLAŞTI
26'da Djaniny'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı. 28'de Djaniny'nin içeriye çıkardığı topa A.Ömür dokundu. Direkten dönen topu Caleb Ekuban tamamladı: 1-0.
NWAKAEME'NİN ŞUTU DİREKTE
50'de Nwakaeme'nin şutu direkten dışarı çıktı. 74'te Ekuban kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda başarılı olamadı. 90+1'de Soner'in ortasında Aide'nin kafa vuruşunda Uğurcan adeta uzadı.
BİR TIK DAHA ÜSTÜNE KOYARAK İLERLİYORUZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Göztepe maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Her seferinde bir tık daha üstüne koyarak gidiyoruz. Bu takım adım adım büyüyecek" diye konuştu.
AVCI İLE 9 MAÇTA 20 PUAN TOPLADI
Teknik Direktör Abdullah Avcı öncesinde 8 haftada 6 puan toplayan Trabzonspor, yeni hocasıyla 9 haftada 20 puan aldı. Karadeniz Fırtınası 9 maçta 6 galibiyet elde etti. İki maçtan da beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor 9 maçlık periyotta sadece ezeli rakibi Galatasaray'a kaybetti. Fırtına önümüzdeki haftayı bay geçecek.