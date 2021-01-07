BİR TIK DAHA ÜSTÜNE KOYARAK İLERLİYORUZ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Göztepe maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Her seferinde bir tık daha üstüne koyarak gidiyoruz. Bu takım adım adım büyüyecek" diye konuştu.