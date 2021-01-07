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    • 07.01.2021 17:52
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    • 07.01.2021 18:13
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    Fenerbahçe - Alanyaspor canlı anlatım | Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE

    'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında 'u konuk ediyor. Halkem yönetiminde Kadıköye'de oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor Süper Lig maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.



    Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Çağdaş Atan liderliğinde müthiş bir grafik çizen Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i 3-0 yenmişti. Akdeniz temsilcisi ligde topladığı 30 puanla zirvedeki iddiasını ispat etti.

    Erol Bulut'un öğrencileri ise yeni yıla 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle başladı. 29 puanlı Fenerbahçe'nin hedefi zorlu rakibini yenerek lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sıraya yükselmek.

    Fenerbahçe: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam.

    Alanyaspor (muhtemel): Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro.



    FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI ANLATIM

    FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
    Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer almayacak.



    OZAN VE CANER SINIRDA
    Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Ozan ve Caner, Aytemiz Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda sarı-lacivertli ekibin ligin 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak

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