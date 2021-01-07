Fenerbahçe - Alanyaspor canlı anlatım | Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE





Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Çağdaş Atan liderliğinde müthiş bir grafik çizen Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i 3-0 yenmişti. Akdeniz temsilcisi ligde topladığı 30 puanla zirvedeki iddiasını ispat etti.



Erol Bulut'un öğrencileri ise yeni yıla 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle başladı. 29 puanlı Fenerbahçe'nin hedefi zorlu rakibini yenerek lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sıraya yükselmek.