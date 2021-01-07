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    • 07.01.2021 17:16
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    ! 'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı

    haberine göre Kadın Takımı, ABD'li oyuncu ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda takımımıza katılan Courtney Williams, dedesinin vefatı üzerine ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönme ve sezonun geri kalanını ailesiyle geçirme talebini kulübümüze iletmiştir." denildi.

    Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı

    Kadın Takımı'nda ile yollar resmen ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği kaydedildi.

    Galatasaray Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "2020-2021 sezonunda takımımıza katılan Courtney Williams, dedesinin vefatı üzerine ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönme ve sezonun geri kalanını ailesiyle geçirme talebini kulübümüze iletmiştir. Bu talep üzerine kulübümüz oyuncuyla yollarını karşılıklı fesih yoluyla ayırmıştır. Courtney Williams'a başsağlığı dileklerimizi iletir, bu sezon takımımıza yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz."

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı