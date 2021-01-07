Beşiktaş evinde Rize'yi 6-0 yenerek liderliğini sürdürdü... 19. dakikada Oğuzhan içeri çevirdi. Kale dibinde Larin tamamladı. 31'de Meriah kalecisine kafayla geri pası vermek isterken araya Larin girdi. Kanadalı yıldız aşırtma vuruşla farkı 2'ye çıkardı.
ABOUBAKAR FIRSATLARI HARCADI
34'te Aboubakar ceza sahası içinde müsait pozisyonda golü bulamadı. 45+1'de Josef'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda top direği yaladı.
GÖKHAN GOLE İZİN VERMEDİ
Kartal 56'da farkı 3'e çıkardı. Aboubakar'ın pasında Oğuzhan topu şık vuruşla ağlara gönderdi. 62'de Aboubakar karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gökhan'ı geçemedi.
LARİN ATMAYA DEVAM ETTİ
79'da savunmanın hatasını affetmeyen Larin skoru 4-0'a getirdi. 83'te Larin yine sahneye çıktı. Kendisinin 4, takımının 5. golünü attı. 89'da Ajdin Hasic mükemmel bir gole imza attı.