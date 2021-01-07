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    • Spor
    • 07.01.2021 Gazete
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    ’in 4 golle coştuğu maçta spor’u evinde dağıttı

    'in 17. haftasında , sahasında 'u 6-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri (4) ve kaydetti.

    Beşiktaş resitali

    Beşiktaş evinde Rize'yi 6-0 yenerek liderliğini sürdürdü... 19. dakikada Oğuzhan içeri çevirdi. Kale dibinde Larin tamamladı. 31'de Meriah kalecisine kafayla geri pası vermek isterken araya Larin girdi. Kanadalı yıldız aşırtma vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

    ABOUBAKAR FIRSATLARI HARCADI


    34'te Aboubakar ceza sahası içinde müsait pozisyonda golü bulamadı. 45+1'de Josef'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda top direği yaladı.

    GÖKHAN GOLE İZİN VERMEDİ


    Kartal 56'da farkı 3'e çıkardı. Aboubakar'ın pasında Oğuzhan topu şık vuruşla ağlara gönderdi. 62'de Aboubakar karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gökhan'ı geçemedi.

    LARİN ATMAYA DEVAM ETTİ


    79'da savunmanın hatasını affetmeyen Larin skoru 4-0'a getirdi. 83'te Larin yine sahneye çıktı. Kendisinin 4, takımının 5. golünü attı. 89'da Ajdin Hasic mükemmel bir gole imza attı.

    OĞUZHAN ÖZYAKUP DURDURULAMIYOR


    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup fırtınası... Tecrübeli oyuncu son 3 maçta 2 gol atarken 2 asist yaptı. Küllerinden doğan yıldız oyuncunun performansı Beşiktaş taraftarını mutlu ediyor.
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