Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    Zirveyi Kartal’a kaptıran dün de ’ın ’sına yenildi

    'in 17. haftasında spor ile , 'nda kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta ile berabere kalarak zirveyi 'a kaptıran Galatasaray, yeşil-beyazlı ekip karşısında da istediğini alamadı. Cimbom, deplasmanda 'a 4-3 mağlup oldu.

    Kartal darbesi

    Cimbom'a ağır darbe. Eksiklerle gittiği Konyaspor deplasmanında 4-3 kaybeden Galatasaray şampiyonluk yarışında yara aldı. 41. dakikada Daci'nin attığı gole ofsayt bayrağı kalktı. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı: 1-0.

    DACİ YİNE SAHNEYE ÇIKTI


    43. dakikada Diagne müsait pozisyonda topu auta attı. Senegalli yıldız 45+2'de skoru 2-1 yaptı. İkinci yarının hemen başında yine sahneye Daci çıktı ve Konyaspor yeniden öne geçti: 2-1.

    DİAGNE İKİNCİ PENALTIYI ATTI


    74'te Diagne'nin vuruşu çizgiden çıktı, ardından Galatasaray penaltı kazandı. Diagne'nin penaltısını Sehic kurtardı. Ancak Sehic ihlal yapınca penaltı tekrarlandı. Diagne bu kez golü attı: 2-2.

    ARKA ARKAYA GOLLER GELDİ


    80'de bu kez Konya penaltı kazandı. Uğur Demirok skoru 3-2 yaptı. 90'da Kravets sahneye çıktı: 4-2. 90+4'te Oğulcan Çağlayan skoru 4-3 yaptı ama bu gol Aslan'a yeterli olmadı.

    ASLAN'IN '46' KABUSU!


    Galatasaray bu sezon ikinci yarıların hemen başında yediği goller nedeniyle çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Dün Konyaspor deplasmanında ikinci yarının 45. saniyesinde Daci'nin golüne engel olamayan Sarı-Kırmızılılar benzer bir kaderi de Karagümrük deplasmanında yaşamıştı. Cimbom o karşılaşmada da ikinci yarının 15. saniyesinde Ndao'nun golüyle büyük şok yaşamıştı. O maçta 2-1 mağlup olan Galatasaray çok önemli bir kayıp yaşamıştı.

    SARACCHİ DÖKÜLDÜ


    Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Saracchi, Konya maçında vasatın altında kaldı. Saracchi hem savunmada hem de hücumda takımına katkı sağlayamadı.

    CİMBOM'UN SAVUNMASI DAĞILDI!


    Bu     sezon ilk 16 haftada kalesinde 10 gol gören Galatasaray, dün Konya maçında tam 4 gol birden yedi. Bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 4 gol gören Sarı-Kırmızılı takımda savunmadaki başarılı performansından yeller esti.

    GALATASARAY'DA YOLUMA DEVAM EDİYORUM


    Cimbom'un     Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, transfer iddiaları ile ilgili konuştu. Diange, "Şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum ve bu durumdan çok mutluyum. Yola devam ediyorum" dedi.

    ÇOK TARTIŞILAN 2 PENALTI KARARI


    Dünkü maçta yine hakem kararları çok tartışıldı. Galatasaray'ın kazandığı penaltıya Konya cephesi itiraz etti. Sarı-Kırmızılılar ise Konya'nın penaltısına isyan etti. Ev sahibi ekibin attığı ilk golde ise ofsayt tartışması yaşandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Zirveyi Kartal’a kaptıran Aslan dün de İsmail Kartal’ın Konya’sına yenildi