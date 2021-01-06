Cimbom'a ağır darbe. Eksiklerle gittiği Konyaspor deplasmanında 4-3 kaybeden Galatasaray şampiyonluk yarışında yara aldı. 41. dakikada Daci'nin attığı gole ofsayt bayrağı kalktı. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı: 1-0.
DACİ YİNE SAHNEYE ÇIKTI
43. dakikada Diagne müsait pozisyonda topu auta attı. Senegalli yıldız 45+2'de skoru 2-1 yaptı. İkinci yarının hemen başında yine sahneye Daci çıktı ve Konyaspor yeniden öne geçti: 2-1.
DİAGNE İKİNCİ PENALTIYI ATTI
74'te Diagne'nin vuruşu çizgiden çıktı, ardından Galatasaray penaltı kazandı. Diagne'nin penaltısını Sehic kurtardı. Ancak Sehic ihlal yapınca penaltı tekrarlandı. Diagne bu kez golü attı: 2-2.
ARKA ARKAYA GOLLER GELDİ
80'de bu kez Konya penaltı kazandı. Uğur Demirok skoru 3-2 yaptı. 90'da Kravets sahneye çıktı: 4-2. 90+4'te Oğulcan Çağlayan skoru 4-3 yaptı ama bu gol Aslan'a yeterli olmadı.
ASLAN'IN '46' KABUSU!
Galatasaray bu sezon ikinci yarıların hemen başında yediği goller nedeniyle çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Dün Konyaspor deplasmanında ikinci yarının 45. saniyesinde Daci'nin golüne engel olamayan Sarı-Kırmızılılar benzer bir kaderi de Karagümrük deplasmanında yaşamıştı. Cimbom o karşılaşmada da ikinci yarının 15. saniyesinde Ndao'nun golüyle büyük şok yaşamıştı. O maçta 2-1 mağlup olan Galatasaray çok önemli bir kayıp yaşamıştı.
SARACCHİ DÖKÜLDÜ
Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Saracchi, Konya maçında vasatın altında kaldı. Saracchi hem savunmada hem de hücumda takımına katkı sağlayamadı.
CİMBOM'UN SAVUNMASI DAĞILDI!
Bu sezon ilk 16 haftada kalesinde 10 gol gören Galatasaray, dün Konya maçında tam 4 gol birden yedi. Bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 4 gol gören Sarı-Kırmızılı takımda savunmadaki başarılı performansından yeller esti.
GALATASARAY'DA YOLUMA DEVAM EDİYORUM
Cimbom'un Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, transfer iddiaları ile ilgili konuştu. Diange, "Şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum ve bu durumdan çok mutluyum. Yola devam ediyorum" dedi.
ÇOK TARTIŞILAN 2 PENALTI KARARI
Dünkü maçta yine hakem kararları çok tartışıldı. Galatasaray'ın kazandığı penaltıya Konya cephesi itiraz etti. Sarı-Kırmızılılar ise Konya'nın penaltısına isyan etti. Ev sahibi ekibin attığı ilk golde ise ofsayt tartışması yaşandı.