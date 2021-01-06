ASLAN'IN '46' KABUSU!



Galatasaray bu sezon ikinci yarıların hemen başında yediği goller nedeniyle çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Dün Konyaspor deplasmanında ikinci yarının 45. saniyesinde Daci'nin golüne engel olamayan Sarı-Kırmızılılar benzer bir kaderi de Karagümrük deplasmanında yaşamıştı. Cimbom o karşılaşmada da ikinci yarının 15. saniyesinde Ndao'nun golüyle büyük şok yaşamıştı. O maçta 2-1 mağlup olan Galatasaray çok önemli bir kayıp yaşamıştı.