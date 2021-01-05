



Özil'in iyi bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Baki, "Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı 'Güzel bir rüya' şeklinde. Mesut Özil'in iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin." ifadelerini kullanmıştı.