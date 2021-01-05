Ara transfer döneminde Fenerbahçe için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ederken, her transfer döneminde olduğu gibi tekrar gündeme gelen, yıldız oyuncu Mesut Özil için yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE ÖN PLANA ÇIKIYOR
Teknik direktör Mikel Arteta ile yıldızı bir türlü barışmayan ve Premier Lig kadrosuna dahil edilmeyen Özil'in takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken, yeni adresi olarak Fenerbahçe ön plana çıkan kulüplerden olmuştu.
ARTETA AYRILIĞI DOĞRULADI
Arsenal'ın çalıştırıcısı Arteta,Mesut'la ilgili sorulara "Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Bu tip durumlarda yapabileceğimiz en iyi şey onlara açık olmak, takımdaki rolünü aktarmak ve bunu sebepleriyle anlatmak olabilir. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak Özil'in ayrılışını adeta doğrular nitelikte konuşmuştu.
"İYİ BİR FENERBAHÇELİ"
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, sarı lacivertlilere transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Özil'in iyi bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Baki, "Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı 'Güzel bir rüya' şeklinde. Mesut Özil'in iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin." ifadelerini kullanmıştı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Mesut Özil cephesinden flaş bir hamle geldi. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.
BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI
İstanbul Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Mesut'a, sarı lacivertli taraftarlardan binlerce mesaj geldi.
Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinden binlerce etkileşim aldı.