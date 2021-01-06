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    • 06.01.2021 16:06
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    CANLI | - Erzurumspor

    Süper Lig'in 17. haftasında , sahasında Erzurumspor'u ağırlıyor. Son şampiyon, ligdeki kötü gidişatına son vermek istiyor. ise alt sıralardan kurtulmak için puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

    CANLI | Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Başakşehir ile . Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Fatih Terim Stadyumu'nda başladı.

    BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

    Başakşehir: Volkan, Mahmut, Ponck, , Ali, , , , , , Gulbrandsen

    : , , Teikeu, Hasan, Schwechlen, Donald, Osman, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

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