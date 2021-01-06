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    • Spor
    • 06.01.2021 Gazete
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    'da sağ için ilk aday

    , havai fişek patlaması sonrası yaralanan Omar Elabdellaoui'nin sahalara dönüş sürecinin belirsizliği sebebiyle sağ bek transferi için arayışlara başladı. Yarım sezonluğuna sağ bek hattına kaliteli bir futbolcu katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasına ise forması giyen 'yi yazdı.

    Sağda ilk aday Tete

    , havai fişek patlaması sonrası yaralanan Omar Elabdellaoui'nin sahalara dönüş sürecinin belirsizliği sebebiyle sağ bek transferi için arayışlara başladı. Yarım sezonluğuna sağ bek hattına kaliteli bir futbolcu katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasına ise forması giyen 'yi yazdı.

    Bu sezon Fulham'da yeteri kadar şans bulamayan lı sağ bek için , kısa süre içinde ekibinin kapısını çalmayı planlıyor. 25 yaşındaki Tette'nin de Hollanda ile bu yaz 'nda yer almak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği öğrenildi.

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