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    • Spor
    • 06.01.2021 Gazete
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    yeni stoperini birkaç gün içerisinde açıklayacak! Yüzde 70 Sokratis yüzde 30 Jesus

    Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği ekiplerinden birisi de oldu. Başkan , maçı sonrasında “Savunmaya takviye yapmamız iyi olabilir” ifadesini kullanmıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar da temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

    Yüzde 70 Sokratis yüzde 30 Jesus

    Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Süper Lig ekiplerinden birisi de Fenerbahçe oldu. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrasında "Savunmaya takviye yapmamız iyi olabilir" ifadesini kullanmıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar da temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

    ARSENAL İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR


    Sportif direktör Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde hem Sokratis hem de menajeriyle görüşmüş ve büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Arsenal ile görüşmeler ise devam ediyor.

    FENER BONSERVİSE SICAK DEĞİL


    Arsenal'in sözleşmesi haziranda sona erecek olan Sokratis için az da olsa bonservis ücreti talep ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe ise bonservis ödenmesine pek sıcak bakmamıştı.

    ARSENAL HER AN PES EDEBİLİR


    Eli fazla güçlü olmayan Arsenal'in bonservis ücretinden vazgeçmesi bekleniyor. Bu arada Sokratis'te imzalar atılmazsa Roma kulübü Juan Jesus'u bonservissiz vermeye hazır.
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    Haberler Spor Fenerbahçe yeni stoperini birkaç gün içerisinde açıklayacak! Yüzde 70 Sokratis yüzde 30 Jesus