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    • 06.01.2021 21:32
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    Elinde havai fişek patlamıştı... lı futbolcu 'den iyi haber: Her gün ilerleme kaydediyoruz

    Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren lı futbolcu , durumunun iyiye gittiğini duyurdu. Elabdellaoui, "Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum. Her gün ilerleme kaydediyoruz" açıklamasında bulundu.



    Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



    Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi çocukları ve eşiyle iyi bir vakit geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazın Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum. Her gün ilerleme kaydediyoruz." ifadelerini kullandı.



    Bazı zorluklarla karşılaşsa da daha güçlü döneceğinin sözünü veren Elabdellaoui, "Lüften dualarınızda bana yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen, benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.
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    Haberler Spor Elinde havai fişek patlamıştı... Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'den iyi haber: Her gün ilerleme kaydediyoruz