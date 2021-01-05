TFF Tahkim Kurulu açıkladı: Okan Buruk'un cezasında indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 5 Ocak 2021 tarihli kararını açıkladı.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 resmi müsabakadan men ve 38 bin TL para cezasına çarptırılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasında indirime gidildi.



Yapılan açıklamada, Okan Buruk'un cezasının 3 resmi müsabakadan men ve 25 bin 500 TL para cezasına indirildiği kaydedildi. Medipol Başakşehir Kulübü'nün cezanın ertelenmesine yönelik başvurusu ise reddedildi.



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