Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 5 Ocak 2021 tarihli kararını açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 resmi müsabakadan men ve 38 bin TL para cezasına çarptırılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasında indirime gidildi.
Yapılan açıklamada, Okan Buruk'un cezasının 3 resmi müsabakadan men ve 25 bin 500 TL para cezasına indirildiği kaydedildi. Medipol Başakşehir Kulübü'nün cezanın ertelenmesine yönelik başvurusu ise reddedildi.
- Spor
- 05.01.2021 23:57
- -
- Son Güncelleme:
-
- 05.01.2021 23:57
TFF Tahkim Kurulu açıkladı: Okan Buruk'un cezasında indirim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 resmi müsabakadan men cezasını 3 maça indirdiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 5 Ocak 2021 tarihli kararını açıkladı.