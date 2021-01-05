Deplasmanda Karagümrük engelini 2-1'le aşan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde adeta fırtına gibi esiyor. İlk 8 haftada Eddie Newton görevdeyken sadece 6 puan toplayabilen Bordo-Mavililer, Avcı'yla çıktığı 8 maçta ise tam 17 puan aldı.
5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Trabzonspor puan ortalamasını 0.75'ten 2.12'ye çıkardı.
Avcı öncesi 8 maçta kalesinde 15 gol görerek çok kötü bir tablo çizen Bordo-Mavililer son 8 haftada ise sadece 5 gol yiyerek müthiş bir savunma performansı sergiledi. 17. sıradan 7'liğe kadar tırmanan Fırtına özellikle Karagümrük önünde sergilediği futbolla camiaya büyük umut verdi.