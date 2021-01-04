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    • 05.01.2021 01:51
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    Liverpool 12 maç sonra kaybetti! | Southampton 1-0 Liverpool

    İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenildi. Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

    Liverpool 12 maç sonra kaybetti!

    İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenildi.

    Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

    12 MAÇ SONRA KAYBETTİ
    Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

    Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.

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    Haberler Spor Liverpool 12 maç sonra kaybetti! | Southampton 1-0 Liverpool