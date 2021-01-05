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    • 05.01.2021 23:44
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    'tan annesini kaybeden 'a "destek" paylaşımı: "İyi günde kötü günde ailedir"

    'ın hayatını kaybeden annesi , son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninin ardından 'a dönen yıldız oyuncuyu takım arkadaşları karşıladı. Öte yandan nden yapılan açıklamada "İyi günde kötü günde ailedir." ifadelerine yer verildi.



    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar, hayatını kaybeden annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı son yolculuğuna uğurladı. Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.



    Beşiktaş Kulübü, annesini kaybeden Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'a yaptığı paylaşımla destek verdi.



    Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımda "İyi günde kötü günde Beşiktaş ailedir." ifadelerine yer verildi.


    OYUNCULAR ABOUBAKAR'I KARŞILADI
    Annesinin cenaze töreni sonrası İstanbul'a dönen Aboubakar'ın görüntülerine yer verilen paylaşımda, siyah-beyazlı oyuncuların Kamerunlu futbolcuyu karşılamaları da yer aldı.
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    Haberler Spor Beşiktaş'tan annesini kaybeden Aboubakar'a "destek" paylaşımı: "İyi günde kötü günde Beşiktaş ailedir"