Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar, hayatını kaybeden annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı son yolculuğuna uğurladı. Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Beşiktaş Kulübü, annesini kaybeden Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'a yaptığı paylaşımla destek verdi.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımda "İyi günde kötü günde Beşiktaş ailedir." ifadelerine yer verildi.
İyi günde, kötü günde.#BeşiktaşAiledir pic.twitter.com/DaytccBmg7— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 5, 2021
OYUNCULAR ABOUBAKAR'I KARŞILADI
Annesinin cenaze töreni sonrası İstanbul'a dönen Aboubakar'ın görüntülerine yer verilen paylaşımda, siyah-beyazlı oyuncuların Kamerunlu futbolcuyu karşılamaları da yer aldı.