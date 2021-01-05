Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli eksikler olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyleyen Bulut, "Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
BAZI MEVKİLERDE ADAM YOKTU
Erol Bulut sözlerine şöyle devam etti: Eksiklerimiz vardı. Yeni gelen ve hazır olmayan oyuncularımız da vardı. Bazı oyuncularımız gerçek mevkilerinde oynamadı. Sadık'ı sol bek oynattık.
BU TAKIM DOĞRU İŞLER YAPIYOR
Buna karşın herkes elini taşın altına koydu ve güzel bir galibiyet aldık. Bu bakımdan mutluyum. İstatistiklere baktığımızda ligde şutu en çok engellenen takımız. Doğru iş yaptığımız ortada.
ŞİMDİ SIRADA ALANYA VAR
Sebeplerine şimdi girmek istemem ama biz bu hafta itibariyle daha fazla puan toplamalıydık. Sezona maç maç bakıyoruz. Çok önemli bir Alanya maçımız var. Şimdi o maça hazırlanacağız.
İLK YARIDA GELEN GOLLER FENER'İ RAHATLATTI
Fenerbahçe Thiam'ın 14. dakikada gelen golüyle öne geçerken devre bitmeden de 2. golü buldu. İlk yarıda gelen goller Fenerbahçe'nin 2. yarıda daha rahat oynamasını sağladı. Mame Thiam da Fenerbahçe formasıyla ligde ilk gollerini attı.
SADIK: TAKIMIM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM
Kasımpaşa önünde sol bekte oynayan Sadık Çiftpınar, "Sakatlık nedeniyle eksiklerim olmasına rağmen hocam bana güvendi ve formayı verdi. Nerde oynadığımın hiç önemi yok. Önemli olan kazanmak" dedi. Alanya maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını da söyleyen Sadık, "Galibiyet serimizin devam etmisini istiyoruz" diye konuştu
VAR NASIL GÖRMÜYOR!
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş önemli bir galibiyet aldıklarını ve moral bulduklarını söyledi. Penaltı pozisyonu ile ilgili olarak da "Hakem göremeyebilir. VAR bakmıyor mu. Hareket fauldü ve kesinlikle penaltıydı. Kararın çıkmamasına gerçekten şaşırdım" ifadesini kullandı
FENER'DEN PENALTI İSYANI
Karşılaşmanın ilk yarısında Sinan Gümüş, Kasımpaşalı oyuncunun darbesiyle bir anda acı içinde yerde kaldı. Maçın hakemi önce 'devam' dedi. Ardından VAR'la iletişime geçti. Sonrasında penaltı kararı gelmeyince hem Sinan Gümüş hem de Erol Bulut isyan etti. 2 gol atan Mame Thiam'ın bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
FENERBAHÇE SOL BEKSİZ OYNADI!
Covid-19 tedavisi devam eden Caner Erkin ile sakatlığı süren Novak kadroya alınmayıncak sol bekte Sadık forma giydi. Covid-19'u atlatan Gustavo ise stoper'de oynamak zorunda kaldı.
TEKER TEKER DÖNÜYORLAR
Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Enner Valencia 3, Mauricio Lemos ise 4 maç sonra kadroda yer aldı. Enner Valencia ilk 11'de forma giydi. Yine sakatlığı geçen Samatta da 42 gün sonra kadroda yer aldı.
KOÇ'TAN GÖNDERME!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. G.Saray'ın F.Bahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçtan sonra attığı "Kara gece" twitine gönderme yapan Koç, "Maçlar oynanırken Fenerbahçe dışında tweet atanlar var. Onlardan bir şey yok mu?" ifadelerini kullandı. Ali Koç, "TFF'ye bir mektup yazdık. Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler. Bizim konuştuğumuz belki anlaşılmıyor, yabancı dil gibi geliyor, demek ki başka bir dil konuşmamız gerekiyor. İnşallah TFF ile dumanla iletişim kurmak zorunda kalmayız" diye konuştu.