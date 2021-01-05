KOÇ'TAN GÖNDERME!



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. G.Saray'ın F.Bahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçtan sonra attığı "Kara gece" twitine gönderme yapan Koç, "Maçlar oynanırken Fenerbahçe dışında tweet atanlar var. Onlardan bir şey yok mu?" ifadelerini kullandı. Ali Koç, "TFF'ye bir mektup yazdık. Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler. Bizim konuştuğumuz belki anlaşılmıyor, yabancı dil gibi geliyor, demek ki başka bir dil konuşmamız gerekiyor. İnşallah TFF ile dumanla iletişim kurmak zorunda kalmayız" diye konuştu.