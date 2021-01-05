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    • 05.01.2021 11:03
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    SON DAKİKA! Trabzonspor'dan sürpriz ayrılık! Karagümrük ile anlaştı

    Son dakika haberine göre Trabzonspor'un Arjantinli stoperi Gaston Campi'nin Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük ile kiralık olarak anlaşmaya vardığı bildirildi.

    Trabzonspor'dan sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibiyle anlaştı

    Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da bir yandan da ayrılıklar yaşanmaya başladı.

    Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinden sonra yükselişe geçen bordo-mavililer kadroda düşünülmeyen isimler ile de bir bir yollarını ayıracak.

    İLK AYRILIK YAŞANDI
    Fırtına'da ilk ayrılık ise yaşandı. Vitor Hugo'nun transfer edilmesinin ardından formasına bir türlü kavuşamayan Campi, Fatih Karagümrük'e kiralandı.

    TRT Spor'un haberine göre Arjantinli futbolcu sezon sonuna kadar İstanbul ekibinde forma giyecek.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Trabzonspor'dan sürpriz ayrılık! Karagümrük ile anlaştı