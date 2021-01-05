SON DAKİKA! Trabzonspor'dan sürpriz ayrılık! Karagümrük ile anlaştı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da bir yandan da ayrılıklar yaşanmaya başladı.

Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinden sonra yükselişe geçen bordo-mavililer kadroda düşünülmeyen isimler ile de bir bir yollarını ayıracak.

İLK AYRILIK YAŞANDI

Fırtına'da ilk ayrılık ise yaşandı. Vitor Hugo'nun transfer edilmesinin ardından formasına bir türlü kavuşamayan Campi, Fatih Karagümrük'e kiralandı.

TRT Spor'un haberine göre Arjantinli futbolcu sezon sonuna kadar İstanbul ekibinde forma giyecek.