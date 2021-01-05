Galatasaray'ın, devre arasın transfer döneminde ilk hedefi orta saha… Sezon başında Etobo'yu kadrosuna katan Aslan, istediği verimi alamayınca rotayı eski oyuncusuna çevirdi. Geçtiğimiz sezon Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri ile tekrar anlaşıldı. Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği belirtilen ve Türkiye'ye dönmek için Fulham ile Galatasaray arasındaki pazarlıklarda son pürüzlerin bitmesini bekleyen Seri, hemen Türkiye'ye gelecek.
Galatasaray ile 2019/2020 sezonunda 37 maça çıkan Fildişili oyuncu 2 gol, 3 asist katkısında bulunmuştu. Kiralık kontratı sona eren ve sezon başında İngiltere'ye dönen Seri, Fulham ile kupada sadece 2 maçta toplam 118 dakika süre alabilirken ligde forma şansı bulamadı.
FULHAM DA İSTİYOR
Oyuncudan beklenilen faydayı bulamayan İngiliz temsilcisi, Seri'nin transferine onay vermeye hazır olduğu öğrenildi.
SATIN ALMA OPSİYONU MASADA
Fulham'ın kiralamanın yanı sıra belirli şartlar dahilinde zorunlu satın almaya opsiyonu da koymak istediği öğrenildi. 2018/2019 sezonunda Fransız Nice takımından 30 milyon Euro'ya alınan Fildişili oyuncudan para kazanmak istiyor…
GÖNLÜ VE AKLI HALA GALATASARAY'DA
İnstagram hesabını aktif olarak kullanmasa bile Seri'nin profilinde Galatasaray oyuncusu yazması, transferin sadece pürüzlerin giderilmesine kaldığının göstergesi.
TEKLİF BELLİ OLDU
Galatasaray yıldız ismi 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Fulham ise satın alma opsiyonu olmaması durumunda 6 aylık kiralık sözleşme konusunda ısrarcı. Arada kalan son pürüzün de çözülmesi durumunda transferin açıklanacağı belirtildi.