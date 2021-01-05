Galatasaray'ın, devre arasın transfer döneminde ilk hedefi orta saha… Sezon başında Etobo'yu kadrosuna katan Aslan, istediği verimi alamayınca rotayı eski oyuncusuna çevirdi. Geçtiğimiz sezon Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri ile tekrar anlaşıldı. Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği belirtilen ve Türkiye'ye dönmek için Fulham ile Galatasaray arasındaki pazarlıklarda son pürüzlerin bitmesini bekleyen Seri, hemen Türkiye'ye gelecek.