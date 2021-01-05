Fransa'nın Lille kulübünde gösterdiği performansla parmak ısırtan Zeki Çelik'e Roma'nın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Zeki Çelik'i Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Roma'nın Lille ile pazarlık masasına oturduğunu takipçilerine duyurdu.

Lille kulübünün Zeki Çelik için istediği bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olduğu ve bu rakam konusunda tarafların görüşme halinde olduğu ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

KULÜP BİNASINDA SICAK SAATLER

Roma'da göreve yeni başlayan Genel Menajer Tiago Pinto'nun kulübün Ocak ayındaki transfer planlaması için bugünlerde kulüp binasında olduğu belirtiliyor.

Lille'de 2023'e kadar sözleşmesi olan Zeki Çelik, 2018 yazında TFF 1. Lig kulübü İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon euroya transfer edilmişti. Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.