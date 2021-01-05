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    • 05.01.2021 11:38
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    Milli yıldız 'e İtalyan kancası! Rekor bonservis talebi...

    Son dakika haberi... Fransa'nın takımında forma giyen milli yıldız 'e 'nın talip olduğu öğrenildi. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı sağ bek için İtalyan kulübünün Lille ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

    Milli yıldıza İtalyan kancası! Rekor bonservis talebi...

    Fransa'nın kulübünde gösterdiği performansla parmak ısırtan 'e 'nın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi. İtalyan basınında yer alan e göre; Zeki Çelik'i Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Roma'nın Lille ile pazarlık masasına oturduğunu takipçilerine duyurdu.

    Lille kulübünün Zeki Çelik için istediği bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olduğu ve bu rakam konusunda tarafların görüşme halinde olduğu ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

    KULÜP BİNASINDA SICAK SAATLER
    Roma'da göreve yeni başlayan Genel Menajer Tiago Pinto'nun kulübün Ocak ayındaki transfer planlaması için bugünlerde kulüp binasında olduğu belirtiliyor.

    Lille'de 2023'e kadar sözleşmesi olan Zeki Çelik, 2018 yazında TFF 1. Lig kulübü İstanbul'dan Lille'e 2.5 milyon euroya transfer edilmişti. Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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