Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek iddasını sürdürdü. Fener maça hızlı başladı. 8. dakikada Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı. 14'te Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top Thiam'ın önünde kaldı. Yıldız golcü topu alarla buluşturdu: 0-1.
TIRPAN İLE GOLE YAKLAŞTI
45+1'de kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. 56'da Kasımpaşalı Tırpan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
PELKAS ZOR OLANI BAŞARDI!
59'da Pelkas Thiam'ı gördü. Onun çevirdiği topa Sinan gelişine vurdu ancak top Ramazan'da kaldı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde Pelkas kale dibinden topu dışarı yolladı.
SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLLERİ
86'da Ozan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ferdi topu ağlara yolladı: 0-3... Kasımpaşa'yı yenerek 2'de 2 yapan Kanarya'da Thiam ve Ferdi ligdeki ilk gollerini attı.
EN FAZLA DUBLE F.BAHÇE'DEN
Süper Lig'de en fazla oyuncusu duble yapan takım F.Bahçe... Thiam dün Kasımpaşa'ya iki gol attı. Daha önce Ozan Beşiktaş'a, Perotti G.Birliği'ne ve Samatta da Fatih Karagümrük'e iki gol attı.