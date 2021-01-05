EN FAZLA DUBLE F.BAHÇE'DEN



Süper Lig'de en fazla oyuncusu duble yapan takım F.Bahçe... Thiam dün Kasımpaşa'ya iki gol attı. Daha önce Ozan Beşiktaş'a, Perotti G.Birliği'ne ve Samatta da Fatih Karagümrük'e iki gol attı.