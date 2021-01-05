Dakar’da büyük heyecan (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

2021 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı. Dakar Rallisi 15 Ocak'ta sona erecek.
SAMSUN'DA 13 GOLCÜ VAR!
TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor'da ligin ilk yarısında 13 farklı isim gol attı. Samsunspor ligin ilk yarısını 33 puan ile liderin 2 puan gerisinde kapattı.
KJAER'DEN İDDİALI SÖZLER
Fenerbahçe'nin Milan'da forma giyen eski stoperi Kjaer 2-0 kazandıkları Benevento maçı sonrası iddialı konuştu. Kjaer, "Şu anda bizden iyi takım yok" dedi.
ERSİN KALEYİ RAKİPLERE KAPATTI!
Daha 4 hafta öncesine kadar kalesinde gördüğü 19 gol ile ligin en çok gol yiyen 4 takımından biri olan Beşiktaş, son 4 maçta ise kalesini kapattı... 12'nci haftada maç başına 1.72 gol yeme ortalaması olan Kartal, 16'ncı haftada bu rakamı 1.26'ya kadar düşürmeyi başardı.
ÖNCELİK GİDECEKLERDE!
Beşiktaş, Mirin, Douglas, Lens ve Ljajic'i göndererek hem harcama limitinde yer açmak hem de yabancı kontenjanını 14'e indirmeyi hedefliyor.
MENEMEN'E DEMİR YUMRUK
TFF 1. Lig'in ilk yarısının kapanış haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Menemenspor'u 3-0 yenerek puanını 31'e çıkarttı. Üstün bir oyun ortaya koyan Adana Demirspor, ilk dakikalardan itibaren baskısını rakibi üzerinde hissettirdi. 8. dakikada Tayyip Talha'nın golüyle öne geçen Adana Demirspor, 30'da Hasan Kılıç, 44'de Emircan ile sonuca gitti: 3-0.
BOLU ES-ES'E ACIMADI
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz biten maçta Boluspor 2. yarıda golleri 62'de Fethi Özer ve 73'te Hamza Gür ile buldu. Eskişeir'de Tolga Yakut 42. dakikada kırmızı kart gördü.
LİMİTLER AÇIKLANDI
Futbol Federasyonu, Ocak ayı transfer dönemi için Süper Lig takımlarının yapabileceği harcama limitlerini belirledi... Buna göre en yüksek limit, 499 milyon 487 bin 545 TL ile Galatasaray'da… Sarı- Kırmızılı kulübü 409 milyon 898 bin 854 TL ile ezeli rakibi Fenerbahçe ve 338 milyon 324 bin 475 TL ile Beşiktaş takip etti. Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in harcama limiti 279 milyon 588 bin 816 olurken, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'un limiti ise 205 milyon 479 bin 935 TL olarak belirlendi.
EKSİK VE MORALSİZ ASLAN KONYA ÖNÜNDE
Antalya beraberliği ile ligde 3. sıraya gerileyen Galatasaray bu akşam Konyaspor deplasmanına çıkacak. Cimbom'da tedavisi süren Omar'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Feghouli, Falcao ve Etebo ile cezalı Arda, Emre Kılınç ve Marcao takımdaki yerini alamayacak. Babel ve Emre Taşdemir ise uzun aradan sonra kadroya dahil edildi.
SKY SPORTS'TAN SERİ İDDİASI
Ünlü İngiliz spor kanalı Sky Sports, Galatasaray'ın eski futbolcusu Jean Michael Seri'nin transferi için harekete geçtiğini yazdı. Haberde, Fulham'ın Premier Lig kadrosuna alınmayan Fildişili yıldızın İstanbul'a dönmek istediği vurgulandı.
GAZİANTEP EVİNDE ANKARAGÜCÜ ÖNÜNDE
Süper Lig'de bugün Konyaspor- Galatasaray maçının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Sezonun en flaş takımlarından biri olan Gaziantep FK saat 16.00'da Ankaragücü'nü konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise aynı saatte Sivasspor'u ağırlayacak.
KAYSERİSPOR'DA AYBABA DÖNEMİ RESMEN BİTTİ
Evinde Beşiktaş'a kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Hocamızın yolu açık olsun" dedi.
CURRY 62 SAYI ATARAK KARİYER REKORUNU KIRDI
NBA'de Golden State Warriors, Trail Blazers'ı 137-122 yendi. Stephen Curry, 62 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Curry daha önce 2013'te New York Knicks potasına 54 sayı bırakmıştı.
JOAO PEREİRA'DAN VEDA GİBİ MESAJ
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joao Pereira veda gibi bir mesaj yayınladı. Portekizli yıldız, "Ne olursa olsun, bu takım bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak" dedi.
EKUBAN ATIYOR 3 PUAN GELİYOR
Karagümrük önünde galibiyet golünü kaydeden Ekuban yüzleri güldürmeye devam ediyor. Ganalı yıldızın gol attığı 4 maçta Trabzon 10 puan topladı.