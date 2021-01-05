Dakar’da büyük heyecan (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

LİMİTLER AÇIKLANDI



Futbol Federasyonu, Ocak ayı transfer dönemi için Süper Lig takımlarının yapabileceği harcama limitlerini belirledi... Buna göre en yüksek limit, 499 milyon 487 bin 545 TL ile Galatasaray'da… Sarı- Kırmızılı kulübü 409 milyon 898 bin 854 TL ile ezeli rakibi Fenerbahçe ve 338 milyon 324 bin 475 TL ile Beşiktaş takip etti. Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in harcama limiti 279 milyon 588 bin 816 olurken, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'un limiti ise 205 milyon 479 bin 935 TL olarak belirlendi.