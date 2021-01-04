"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Pelkas ile birlikte oynamanın kendisini rahatlattığını da sözlerine ekleyen yıldız futbolcu, "Bugün kazandığımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.