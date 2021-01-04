Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.01.2021 22:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2021 22:22
    ABONE OL

    'ya 2 gol atarak galibiyeti getiren li :

    'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde sahasında 'yi konuk etti. Fenerbahçe karşılaşmayı Thiam (2) ve 'nun golleri ile 3-0 mağlup etti. Thiam galibiyet sonrası, ". Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

    Mame Thiam: Elhamdülillah

    Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

    THIAM'DAN 2 GOL
    Fenerbahçe karşılaşmayı Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleri ile 3-0 mağlup etti.

    "ELHAMDÜLİLLAH ÇOK MUTLUYUM"
    Maçın ardından duygularını dile getiren Thiam, büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

    Senegalli yıldız "Çok mutluyum. Özellikle takımımın galibiyetinden ötürü mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum" dedi.

    "EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
    Pelkas ile birlikte oynamanın kendisini rahatlattığını da sözlerine ekleyen yıldız futbolcu, "Bugün kazandığımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Kasımpaşa'ya 2 gol atarak galibiyeti getiren Fenerbahçeli Mame Thiam: Elhamdülillah