Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
THIAM'DAN 2 GOL
Fenerbahçe karşılaşmayı Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleri ile 3-0 mağlup etti.
"ELHAMDÜLİLLAH ÇOK MUTLUYUM"
Maçın ardından duygularını dile getiren Thiam, büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.
Senegalli yıldız "Çok mutluyum. Özellikle takımımın galibiyetinden ötürü mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum" dedi.
"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Pelkas ile birlikte oynamanın kendisini rahatlattığını da sözlerine ekleyen yıldız futbolcu, "Bugün kazandığımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.