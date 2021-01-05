Marsilya'dan sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan Bafetimbi Gomis 2017-18 sezonunda 32 gol atıp Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Ancak Fransız yıldız zam istediği için takımdan yollandı. Yönetim giderken kulübe 6 milyon Euro kazandıran Gomis'in yerini bir türlü dolduramadı.