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    • Spor
    • 05.01.2021 16:14
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    • 05.01.2021 16:14
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    CANLI | Yeni Malatya - canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 17'nci haftanın açılış karşılaşmalarından birinde Yeni Malatya evinde 'u konuk ediyor. Ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Yeni Malatyaspor - Sivasspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Yeni Malatya ile kozlarını paylaşıyor. Ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de yayınlanıyor.

    İLK 11'LER
    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Semih, Issam, Acquah, Bülent, Ahmed, Jetmir, Fofana, Tetteh, Adem
    Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

    YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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