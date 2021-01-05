Beşiktaş 81 hafta sonra ligde liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-Beyazlılar'ın büyük başarısında kuşkusuz Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın büyük katkısı var. Sezon başında Avrupa'dan elenen ve ekonomik sorunlar yaşayan Kartal küllerinden doğdu.
EZELİ RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Yine sezon başında transfer krizi yaşayan Siyah-Beyazlılar, sonrasında gelen isimlerle müthiş bir kimya yakaladı ve Galatasaray ve Fenerbahçe gibi iddialı kadroları geride bıraktı.
ADIM ADIM ZİRVEYE İLERLEDİLER
Beşiktaş, 8'inci haftada 12, 9'uncu haftada 9, 10'uncu haftada 5 ve 11'inci haftada 4'üncülüğe kadar yükseldi. 3 hafta boyunca 4'üncü sırada yer alan Kartal sonrasında zirveye yerleşti.
ZİRVEDE LİDERLİK POZU!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kayseri deplasmanından dönüşte uçağın kaptanıyla poz verdi. Sosyal medyadaki taraftarlar, "Süper Lig'in lider hocasından zirve fotoğrafı" yorumu yaptı.