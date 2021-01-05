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    • Spor
    • 05.01.2021 Gazete
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    ile küllerinden doğdu! Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu

    81 hafta sonra ligde liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-Beyazlılar’ın büyük başarısında kuşkusuz Teknik Direktör ’ın büyük katkısı var. Sezon başında ’dan elenen ve ekonomik sorunlar yaşayan küllerinden doğdu.

    Dipten zirveye

    Beşiktaş 81 hafta sonra ligde liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-Beyazlılar'ın büyük başarısında kuşkusuz Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın büyük katkısı var. Sezon başında Avrupa'dan elenen ve ekonomik sorunlar yaşayan Kartal küllerinden doğdu.

    EZELİ RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI


    Yine sezon başında transfer krizi yaşayan Siyah-Beyazlılar, sonrasında gelen isimlerle müthiş bir kimya yakaladı ve Galatasaray ve Fenerbahçe gibi iddialı kadroları geride bıraktı.

    ADIM ADIM ZİRVEYE İLERLEDİLER


    Beşiktaş, 8'inci haftada 12, 9'uncu haftada 9, 10'uncu haftada 5 ve 11'inci haftada 4'üncülüğe kadar yükseldi. 3 hafta boyunca 4'üncü sırada yer alan Kartal sonrasında zirveye yerleşti.

    ZİRVEDE LİDERLİK POZU!


    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kayseri deplasmanından dönüşte uçağın kaptanıyla poz verdi. Sosyal medyadaki taraftarlar, "Süper Lig'in lider hocasından zirve fotoğrafı" yorumu yaptı.
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    Haberler Spor Beşiktaş Sergen Yalçın ile küllerinden doğdu! Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu