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    • Spor
    • 04.01.2021 Gazete
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    Ozan&Gustavo kararı bugüne kaldı

    'de Covid-19 testleri negatife dönen ve Gustavo'nun karşında forma giyip giymeyecekleri kesinlik kazanmadı. Zira 2 oyuncunun da idman eksiği bulunuyor. Gelen son bilgilere göre 'un iki oyuncuyu da kadroya alacağı ama 11'de oynatmayacağı yönünde.

    Ozan&Gustavo kararı bugüne kaldı
    Fenerbahçe'de Covid-19 testleri negatife dönen ve Gustavo'nun karşında forma giyip giymeyecekleri kesinlik kazanmadı. Zira 2 oyuncunun da idman eksiği bulunuyor. Gelen son bilgilere göre 'un iki oyuncuyu da kadroya alacağı ama 11'de oynatmayacağı yönünde.

    KASIMPAŞA F.BAHÇE'Yİ AĞIRLIYOR
    Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile bugün 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maçı yönetecek. F.Bahçe'de , , ve kadroda yer almayak. Kasımpaşa'da ise , , ve Hajradinovic sakat. ise cezalı.
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