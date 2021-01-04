Ozan&Gustavo kararı bugüne kaldı

Fenerbahçe'de Covid-19 testleri negatife dönen Ozan Tufan ve Gustavo'nun Kasımpaşa karşında forma giyip giymeyecekleri kesinlik kazanmadı. Zira 2 oyuncunun da idman eksiği bulunuyor. Gelen son bilgilere göre Erol Bulut'un iki oyuncuyu da kadroya alacağı ama 11'de oynatmayacağı yönünde.
KASIMPAŞA F.BAHÇE'Yİ AĞIRLIYOR
Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe bugün 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maçı Halis Özkahya yönetecek. F.Bahçe'de Serdar, Caner, Perotti ve Tolga kadroda yer almayak. Kasımpaşa'da ise Jevanier, Kroomson, Tarkan ve Hajradinovic sakat. Aytaç ise cezalı.
KASIMPAŞA F.BAHÇE'Yİ AĞIRLIYOR
Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe bugün 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maçı Halis Özkahya yönetecek. F.Bahçe'de Serdar, Caner, Perotti ve Tolga kadroda yer almayak. Kasımpaşa'da ise Jevanier, Kroomson, Tarkan ve Hajradinovic sakat. Aytaç ise cezalı.