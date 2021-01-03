İkinci devrede de atak bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, 49. dakikada Federico Chiesa'nın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 70. dakikada fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Udinese, 90. dakikada Marvin Zeegelaar'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Juventus'ta Paulo Dybala, 90+3. dakikada attığı golle Juventus'un sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.