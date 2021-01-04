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    • 04.01.2021 19:00
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    - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını yönetecek. Bu zorlu mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

    KASIMPAŞA - FENERBAHÇE | CANLI
    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Kasımpaşa:     Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Carius, Anıl, Hodzic.

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım, , , Sadık, Ozan, , Pelkas, , , Thiam,

    TAKIMLARIN PUANLARI
    Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe, 14 maç sonucunda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, Kasımpaşa ise 15 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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