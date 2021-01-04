Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetecek. Bu zorlu mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE | CANLI

Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Carius, Anıl, Hodzic.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Valencia, Sinan, Thiam,

TAKIMLARIN PUANLARI

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe, 14 maç sonucunda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, Kasımpaşa ise 15 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.