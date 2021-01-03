Fatih Karagümrük - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor.



Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle Abdullah Avcı yönetiminde ilk defa sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.





Ligde bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan ve İstanbul'da aldığı sonuçlarla dikkat çeken Fatih Karagümrük'ün hedefinde de 3 puan var...



Maç öncesinde ev sahibi Fatih Karagümrük'ün 21, konuk Trabzonspor'un ise 20 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan, Sobiech

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny