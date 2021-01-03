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    • 03.01.2021 16:03
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    - Trabzonspor | CANLI

    'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda 'ün konuğu oluyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle Abdullah Avcı yönetiminde ilk defa sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan ve İstanbul'da aldığı sonuçlarla dikkat çeken Fatih Karagümrük'ün hedefinde de 3 puan var... Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın canlı skor takibini takvim.com.tr'den yapabilirsiniz...

    Fatih Karagümrük - Trabzonspor | CANLI

    'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda 'ün konuğu oluyor.

    Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle Abdullah Avcı yönetiminde ilk defa sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.



    Ligde bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan ve İstanbul'da aldığı sonuçlarla dikkat çeken Fatih Karagümrük'ün hedefinde de 3 puan var...

    Maç öncesinde ev sahibi Fatih Karagümrük'ün 21, konuk Trabzonspor'un ise 20 puanı bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan, Sobiech

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

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