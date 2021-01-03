Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı 3 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Furman, Sefa, Sio