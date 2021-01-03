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    • Spor
    • 03.01.2021 13:31
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    • 03.01.2021 13:32
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    CANLI | Çaykur Rize - canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 16. hafta heyecanı sürüyor. Karadeniz temsilcisi Çaykur Rize, evinde ni ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    CANLI | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Çaykur Rize ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı 3 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 11'LERİ
    Rizespor:     Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda
    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Furman, Sefa, Sio

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    Haberler Spor CANLI | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği canlı anlatım izle