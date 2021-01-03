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    • 03.01.2021 18:07
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    • 03.01.2021 18:53
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    ispor - | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 16. haftasında ispor sahasında 'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

    Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Kayserspor - mücadelesi beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

    KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ | CANLI
    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    BEŞİKTAŞ KAZANIRSA LİDER
    Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 28 puan topladı. Beşiktaş bu maçı kazandığı takdirde haftayı lider kapatacak.

    KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ | İLK 11'LER
    Kayserispor: Doğan, Aziz, Sapunaru, Kolovetsios, M. Lopes, Ackah, Campanharo, Lennon, Pedro Henrique, Kvrzic, Kanga

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, N'Koudou, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Güven.
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