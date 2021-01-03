Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Kayserspor - mücadelesi beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ | CANLI
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ KAZANIRSA LİDER
Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 28 puan topladı. Beşiktaş bu maçı kazandığı takdirde haftayı lider kapatacak.
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ | İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Aziz, Sapunaru, Kolovetsios, M. Lopes, Ackah, Campanharo, Lennon, Pedro Henrique, Kvrzic, Kanga
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, N'Koudou, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Güven.