Galatasaray Antalya ile evinde golsüz berabere kaldı. 11. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından şutunu Boffin mükemmel kurtardı. Galatasaray rakibi karşısında ilk yarıda topa yüzde 67 sahip oldu. Tek kale maç oynadı ancak golü bulamadı.
AMİLTON'A ARKADAN VURDU!
46'da Oğulcan ceza sahası içinden vurdu. Ancak çerçeveyi tutturamadı. 50'de Galatasaray'da Emre Kılınç, Amilton'a arkadan yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
OĞULCAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI
77'de Arda'nın ortasına dokunan Oğulcan, kaleci Boffin'i geçemedi. 79'da Amilton kendi sahasından ok gibi fırladı! Okan ile karşı karşıya kalacakken araya Marcao girdi.
DONK'UN KAFASI AZ FARKLA
90'da Saracchi'nin ortasına Kerem dokundu. Naldo araya girerek golü önledi. Dakikalar 90+8'de Saracchi'nin ortasında Donk'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
EVİNDE 5 YIL SONRA PUAN KAYBETTİ!
Galatasaray, Kasım 2015'teki 3-3'lük maçtan bu yana ilk kez Antalyaspor'u konuk ettiği bir Süper Lig karşılaşmasında puan kaybetti. Aslan 5 yıl sonra Akdeniz ekibine puan verdi.