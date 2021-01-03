EVİNDE 5 YIL SONRA PUAN KAYBETTİ!



Galatasaray, Kasım 2015'teki 3-3'lük maçtan bu yana ilk kez Antalyaspor'u konuk ettiği bir Süper Lig karşılaşmasında puan kaybetti. Aslan 5 yıl sonra Akdeniz ekibine puan verdi.