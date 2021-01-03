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    • 03.01.2021 12:12
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    'in efsane ismi hayatını kaybetti

    Amerikan Ligi'nin () efsanelerinden olan ve bir süredir kanser tedavisi gören hayatını kaybetti. 70 yaşındaki isim 1974'te Boston Celtics ile şampiyonluk yaşamış, 1975-1980 yılları arasında Phoenix Suns forması giymişti.

    NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

    Amerikan Ligi () takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından , 70 yaşında hayatını kaybetti.

    NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Westphal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

    1974 yılında Boston Celtics ile şampiyonluk yaşayan ABD'li guard, 1975-1980 yılları arasında Phoenix Suns forması giymişti.

    Daha sonra başantrenörlük yaptığı Phoenix Suns'ı 1993'te ilk kez NBA finallerine taşıyan Westphal, 2019'da basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Hall of Fame) girmişti.

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    Haberler Spor NBA'in efsane ismi Paul Westphal hayatını kaybetti