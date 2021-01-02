Beşiktaş altyapısından yetişen ve gösterdikleri performans ile ilk 11'in değişilmezleri olan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu, Avrupa devlerinin radarında. Stuttgart, Rıdvan Yılmaz için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Alman ekibi sezon başı da genç yıldızı istemişti.