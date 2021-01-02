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    • Spor
    • 02.01.2021 Gazete
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    ’ın genç yıldızlarını devler adım adım izliyor

    altyapısından yetişen ve gösterdikleri performans ile ilk 11’in değişilmezleri olan ve , devlerinin radarında. , Rıdvan Yılmaz için devre arasında Beşiktaş’ın kapısını çalacak. ekibi sezon başı da genç yıldızı istemişti.

    Genç Kartallar takipte

    Beşiktaş altyapısından yetişen ve gösterdikleri performans ile ilk 11'in değişilmezleri olan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu, Avrupa devlerinin radarında. Stuttgart, Rıdvan Yılmaz için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Alman ekibi sezon başı da genç yıldızı istemişti.

    2025'E KADAR KARTAL'DALAR


    Kartal'ın kalecisi Ersin ise, Fransa'dan Lyon'un yanı sıra İngiltere'den da farklı kulüplerin transfer listesinde yer alıyor... Rıdvan ve Ersin'in sözleşmeleri 2025 yılında sona eriyor.

    TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞLERDİ

    Güven Yalçın için Bordeaux'nun yanı sıra Almanya'dan 2 kulüp Siyah-Beyazlılar ile temasa geçti. Fransız temsilcisi Bordeaux sezon başında da 21 yaşındaki golcü için Kartal'ın kapısını çalmıştı.
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    Haberler Spor Beşiktaş’ın genç yıldızlarını devler adım adım izliyor