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    • 01.01.2021 09:24
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    'a orta saha 'dan! Transferde bomba patlıyor

    Son dakika haberleri | Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için sürpriz bir isim masaya geldi. 'da forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen yıldız ismin menajeri Galatasaray ile temas kurdu. 'in onay vermesi durumuna transferin bitebileceği belirtildi. İşte detaylar...

    Galatasaray'a orta saha Barcelona'dan! Transferde bomba patlıyor

    Regista arayışlarına devam eden Galatasaray'ın gündemine Barcelono'dan Carles Alena da girdi. İspanyol RAC-1 geçen sezon Real Betis'te kiralık oynayan İspanyol futbolcunun, bir kez daha Barcelona'dan ayrılmak için yönetime başvurduğunu yazdı.
    Galatasaray'a orta saha Barcelona'dan! Transferde bomba patlıyor

    İddiaya göre; iki sezon önce Milan ve Tottenham ile görüşen 22 yaşındaki Alena'ya Barcelona yönetimi o dönemde "Geleceğin yıldızını kaçırmayalım" diye izin vermemişti. ANCAK gelinen süreçte Alena, Barça'da forma bulamayacağını anladığı için ayrılmak için başvurdu.
    Galatasaray'a orta saha Barcelona'dan! Transferde bomba patlıyor

    Başarılı futbolcunun menajeri ilk etapta oyuncusuyla ilgilenen Galatasaray ve Getafe ile görüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre Alena ve Barcelona ile masaya oturulacak. Sezon başında Etebo'yu kiralayan Galatasaray, Nijeryalı futbolcudan beklediği katkıyı alamamıştı.
    Galatasaray'a orta saha Barcelona'dan! Transferde bomba patlıyor

    48 DAKİKA FORMA GİYDİ
    Barcelona alt yapısından yetişen Carles Alena, bu sezon La Liga'da sadece 2 maçta 48 dakika şans bulabildi. Geçen sezon Real Betis'te ise 19 maça çıkmış, 1 gol, 2 asist ile oynamıştı.
    Galatasaray'a orta saha Barcelona'dan! Transferde bomba patlıyor

    Transfermarkt değeri 18 milyon euro olan futbolcu, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.Etebo'nun gönderilmesi planlanırken Alena da adaylar arasına eklenmiş oldu.
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    Haberler Spor Galatasaray'a orta saha Barcelona'dan! Transferde bomba patlıyor