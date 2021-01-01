Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.01.2021 20:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2021 20:14
    ABONE OL

    'da testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 11'e yükseldi!

    Son dakika haberi...  TFF 1. Lig ekiplerinden 'da şoku yaşanıyor. Kulüpten alınan bilgiye göre, yarın oynanacak maçı öncesi yapılan testlerde 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı. Böylece Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 11'e yükseldi.

    TFF 1. Lig ekibinde şok! 11 futbolcu korona oldu

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'da şoku yaşanıyor.

    11 FUTBOLCUDA KORONA GÖRÜLDÜ
    Kulüpten alınan bilgiye göre, yarın oynanacak maçı öncesi yapılan testlerde 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı. Böylece Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 11'e yükseldi.

    Altınordu'da sakatlıkları bulunan , Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli ile kırmızı kart cezalısı da yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Altınordu'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 11'e yükseldi!