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    • Spor
    • 01.01.2021 Gazete
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    Etebo ve Jesse’ye güle güle

    Transfer çalışmalarına hız veren , yeni alacağı yabancı oyunculara yer açmak için bir yandan da bazı yabancılarla yollarını ayırmak zorunda. Cimbom'da ilk olarak gözden çıkarılan yabancılar 'den kiralanan Etebo ile birlikte oldu.

    Etebo ve Jesse’ye güle güle

    Transfer çalışmalarına hız veren , yeni alacağı yabancı oyunculara yer açmak için bir yandan da bazı yabancılarla yollarını ayırmak zorunda. Cimbom'da ilk olarak gözden çıkarılan yabancılar 'den kiralanan Etebo ile birlikte oldu.

    'in ligin ikinci yarısı için kadroda düşünmediği Etebo'nun kiralık sözleşmesi devre arasında feshedilecek. Henüz bekleneni veremeyen Jesse Sekidika ise sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanacak.

    Aslan böylelikle 2 yabancı transferi için kadrosunda yer açacak. Ayrıca 'e de teklif gelmesi halinde Hollanda oyuncu ile yollar ayrılacak.

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