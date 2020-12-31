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    • 31.12.2020 10:57
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    SON DAKİKA: için sosyal medyayı salladılar: Atılan tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti

    Son dakika haberine göre, İstanbul Futbol Kulübünün ırkçı söylemlere maruz kalan için attığı tweet, 'de bugüne kadar en fazla görüntülenmeye ulaşan tweet oldu.

    AA
    Webo için sosyal medyayı salladılar! 100 milyon geçti

    İstanbul Futbol Kulübünden alınan bilgiye göre, Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Saint-Germain ile oynadığı maç sırasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör 'ya yönelik ırkçı söylemleri sonrasında attığı tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti.

    UEFA'nın sloganlarından olan "No To Racism. Respect" (Irkçılığa hayır. Saygı) sözlerinin yer aldığı tweet, 100 milyon görüntülenmenin üzerine çıktı. Tweet, şu ana kadar 571 bin beğeni ve 229 bin retweet aldı.

    Medipol Başakşehir'in deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynadığı maçın ilk yarısındaki olay sonrasında turuncu-lacivertli futbolcular yaşananlara tepki göstermiş ve soyunma odasına gitmişti.




    Medipol Başakşehir takımı, ırkçı söylemlere tepki için o gün karşılaşmaya çıkmamıştı. Mücadele bir gün sonra yeni bir hakem heyetiyle kaldığı yerden devam etmişti.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Pierre Webo için sosyal medyayı salladılar: Atılan tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti