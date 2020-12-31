Fenerbahçe'de 2020 yılı böyle geçti!

KADIKÖY KALESİ DÜŞTÜ!

Fenerbahçe için 2020'nin kötü istatistiklerinden birisi de Kadıköy'de ezeli rakiplere karşı yıllardır süregelen yenilmeme serilerinin son bulması oldu. 23 Şubat'ta konuk ettiği Galatasaray'a tam 21 yıl aradan sonra 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Trabzonspor'a (kupada) 23 yıl sonra evinde 3-1, Beşiktaş'a ise ligde 15 yıl sonra sahasında 4-3 yenildi.

HASRET 6 YILA ÇIKTI

F.Bahçe için bir yıl daha beklentilerden uzak, hayal kırıklıklıklarıyla geçti. Kulübün müzesine 6 yılı aşkın süredir kupa getiremeyen futbol takımı, 2020'de de hasreti bitiremedi. Sarı-lacivertliler son şampiyonluğunu 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'yı kazanarak elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere tamamlanan müsabakada ezeli rakibi G.Saray'a penaltı atışları sonucunda 3-2 üstünlük kurarak TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise en son 2012-2013'te müzesine götürdü.

2 HOCA DEĞİŞTİRDİ

Geçen sezona Ersun Yanal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 1 Mart'ta deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı. Kovid-19 salgını nedeniyle liglere ara verilen süreçte antrenör Zeki Murat Göle, sezonun kalan bölümünde ise teknik sorumlu Tahir Karapınar kulübede yer aldı. 5 Ağustos'ta ise futbol takımının yeni teknik direktörünün Erol Bulut olduğunu açıkladı.

COMOLLI GİTTİ EMRE GELDİ

Sarı-lacivertli ekipte 2020 yılında sportif direktörlük görevinde de koltuk değişimi yaşandı. Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından 2018 Haziran'da sportif direktörlüğe getirilen Damien Comolli, 16 Ocak'ta istifa etti. 28 Ekim'de futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu yeni sportif direktör oldu.

39 MAÇTA 19 GALİBİYET

Kanarya, 2020 yılında çıktığı 39 resmi maçta 19 galibiyet elde etti. Süper Lig'de 31, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 19'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı. Yüzde 48,7 galibiyet oranı yakaladı. 64 gol attı, 50 gol yedi.