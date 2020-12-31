Sezon başında Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina yaşadıklarını anlattı. Gabonlu yıldız, "Galatasaray yönetimi o dönem elinden geleni yaptı. Ama o anda kalbim sızladı çünkü bu kulübe gerçekten aşık oldum. Daha uzun yıllar orada oynamak, bu kulüpte önemli biri olmak istiyordum. Ne yazık ki bu olmadı" diye konuştu.

Lemina, teknik direktör Fatih Terim için de "Bana bu kadar çok önem veren böyle bir antrenörle ilk kez çalıştım. Muhtemelen futboldaki en iyi yılımı Galatasaray'da geçirdim. Fatih Terim'i seviyorum" ifadesini kullandı.