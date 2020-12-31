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    • Spor
    • 31.12.2020 Gazete
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    Sezon başında ’la kiralık sözleşmesi sona eren yaşadıklarını anlattı

    Sezon başında 'la kiralık sözleşmesi sona eren yaşadıklarını anlattı. Gabonlu yıldız, "Galatasaray yönetimi o dönem elinden geleni yaptı. Ama o anda kalbim sızladı çünkü bu kulübe gerçekten aşık oldum. Daha uzun yıllar orada oynamak, bu kulüpte önemli biri olmak istiyordum. Ne yazık ki bu olmadı" diye konuştu.

    Kalbim sızladı

    Sezon başında 'la kiralık sözleşmesi sona eren yaşadıklarını anlattı. Gabonlu yıldız, "Galatasaray yönetimi o dönem elinden geleni yaptı. Ama o anda kalbim sızladı çünkü bu kulübe gerçekten aşık oldum. Daha uzun yıllar orada oynamak, bu kulüpte önemli biri olmak istiyordum. Ne yazık ki bu olmadı" diye konuştu.

    Lemina, teknik direktör için de "Bana bu kadar çok önem veren böyle bir antrenörle ilk kez çalıştım. Muhtemelen futboldaki en iyi yılımı Galatasaray'da geçirdim. Fatih Terim'i seviyorum" ifadesini kullandı.

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    Haberler Spor Sezon başında Galatasaray’la kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina yaşadıklarını anlattı