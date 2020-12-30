Fener’in konuğu Asvel (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 17. haftasında bugün sahasında Fransız ekibi ASVEL'i konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
KARAN MENEMEN'DE
TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor, Cenk Laleci'den boşalan teknik direktörlük görevi için Ümit Karan ile anlaşma sağladı. Karan'ın bugün İzmir ekibinde görevi başlaması bekleniyor.
BURUK'A 5 MAÇ CEZA
PFDK, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk'a 5 maç ceza verdi. Aynı maçta kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ise 1 maç ceza aldı.
TAM BURS MÜJDESİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde yüz burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını söyledi. Kasapoğlu, "Özel Öğretim Derneği'ne bağlı özel okul ve kolejlerde bu adımı hep birlikte atacağız ve sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve liselere birlikte yaymış olacağız. Attığımız bu adımla hem sporu hem eğitimi bu anlamda hedef belirlemiş gençlerimizle bu ülkenin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir şekilde yürümüş olacağız" ifadesini kullandı.
GHEZZAL'DEN BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın Sivasspor maçı sonrasında sağ kalça ön adelesinde gerilme ile ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı. Bu haber keyifleri kaçırdı.
2020'NİN EN İYİSİ
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde 2020 yılında 60 puanla en fazla puan toplayan Türk takımı olmayı başardı. Beşiktaş'ı bu kulvarda 55 puanla Galatasaray, 52'şer puanla Alanyaspor ve Başakşehir takip etti.
ADEM LJAJİC GERİ DÖNDÜ
Uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı olan Beşiktaşlı Adem Ljajic, dün antrenmanda yer aldı. Ljajic takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.
HATAYSPOR FIRTINASI
Önceki gün yağmur nedeniyle ertelenen Akdeniz derbisinde Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'u 5-0 yenerek haftanın en flaş skorunu elde etti. Maça fırtına gibi giren konuk ekip 22 dakikada Boupendza'nın 3 golüyle skoru 3-0 yaptı. 35'te Akintola ve 45'te Boupendza farkı 5'e çıkardı. İkinci yarıda Mirkan ile bir gol daha bulan Hatayspor 24 puanla 6. sıraya tırmandı.
EFES SALLADI YIKAMADI
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Real Madrid'e evinde 73-65 yenilerek 17. maçta 9. yenilgisini aldı. İspanyol ekibi ise 12. galibiyetini elde etti. Devreyi 37-31 önde bitirmesine rağmen rakibine boyun eğen Efes'te Micic'in 16 sayısı galibiyet için yetmedi.
ANTALYA MAÇI ÖNCESİ ORTADA KRİZ VAR!
Ligde oynayacağı Antalya maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta alan krizi yaşanıyor. Taylan'ın cezası, Feghouli ve Etebo'nun da sakatlıkları Fatih Terim'i düşündürüyor. Tecrübeli hocanın uzun bir aradan sonra Ryan Donk'u 6 numaraya çekmesi, Ömer ve Belhanda ile de orta alanı tamamlaması bekleniyor. Bu durumda Luyindama da yeniden Marcao'nun partneri olacak. Terim'in Trabzon maçının yıldızı Oğulcan'a da yine en uçta şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
CENGİZ YÜZDE YÜZ ADAY OLUR
Kulübün önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan seçim gündemini değerlendirdi. Özdoğan, "Bence mayısta 4 aday olacak. Mustafa Cengiz onlardan bir tanesi. Yüzde yüz aday olur" dedi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMA KATILDI
Trabzonspor'da Karagümrük maçı hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından başladı. Antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Coronavirüs tedavisi tamamlanan Abdülkadir Ömür de antrenmanda yer aldı.
FRANSIZLAR YİNE EDGAR İÇİN GELİYOR
Trabzonspor'un Karagümrük ile oynayacağı maçı Saint Etienne kulübü yetkililerinin izleyeceği öğrenildi. Fransızlar'ın Edgar için fiyat arttırması bekleniyor.
KASIMPAŞA MESAİSİ DEVAM EDİYOR
Önceki gün çift antrenman yapan Fenerbahçe dünü tek antrenman ile tamamladı. Erol Bulut yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren idman yarı sahada yapılan taktik çift kale maçla sona erdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
FENERBAHÇE PİYANGO DÜZENLİYOR
Fenerbahçe Futbol takımının resmi sponsoru olan Nesine.com ile Fenerbahçe'nin birlikte düzenlediği 'Eşya Piyangosu'nun lansmanı yapıldı. Piyangoda otomobil, cep telefonu, PlayStation, televizyon gibi birçok ürün yer alacak.
EROL BULUT JOSE SOSA'YI HAZIRLIYOR
Formsuzluk yanında ailevi sorunları olduğu da iddia edilen Jose Sosa ile teknik direktör Erol Bulut özel olarak ilgileniyor. Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut'un Kasımpaşa maçında orta sahadaki liderlik görevini Sosa'ya vereceği ve Arjantinli yıldızı kazanmak istediği öğrenildi. Bu arada Sosa'nın sakatlığı geçmiş durumda.
NABİL DİRAR DÜNYALARI İSTEDİ
Fenerbahçe'de kadro dışı olan ve Erol Bulut'un kullanmayı düşünmediği Nabil Dirar ayrılmak için yıllık garanti ücreti olan 2,2 milyon Euro'yu peşin olarak istedi. Aynı zamanda bonservisinin de kendisine bedava verilmesini talep etti.
VE SÜPER LİG'DE KRİZ ÇÖZÜLDÜ!
Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Spors arasında yaşanan kriz çözüldü. TFF'den yapılan açıklamada, "Devam etmekte olan 2020- 2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hak edişleri yarın (bugün) itibari ile hesaplarına yatırılacaktır" denildi.