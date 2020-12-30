Fener’in konuğu Asvel (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TAM BURS MÜJDESİ



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde yüz burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını söyledi. Kasapoğlu, "Özel Öğretim Derneği'ne bağlı özel okul ve kolejlerde bu adımı hep birlikte atacağız ve sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve liselere birlikte yaymış olacağız. Attığımız bu adımla hem sporu hem eğitimi bu anlamda hedef belirlemiş gençlerimizle bu ülkenin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir şekilde yürümüş olacağız" ifadesini kullandı.