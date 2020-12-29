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    • 29.12.2020 22:18
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    Galatasaraylı yıldız basketbolcu Tyus, 'e oldu

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu , İspanyol ekibi 'e oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Galatasaraylı yıldız Real Madrid'e transfer oldu!

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kasım ayında kadroya dahil olan Tyus'ın 'e i konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmındaki katkıları için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.


    Alex Tyus

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    Haberler Spor Galatasaraylı yıldız basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu