Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kasım ayında kadroya dahil olan Tyus'ın Real Madrid'e transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmındaki katkıları için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Alex Tyus
- Spor
- 29.12.2020 22:18
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- Son Güncelleme:
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- 29.12.2020 22:18
Galatasaraylı yıldız basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Alex Tyus, İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir" ifadelerine yer verildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kasım ayında kadroya dahil olan Tyus'ın Real Madrid'e transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmındaki katkıları için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.