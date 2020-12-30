SON DAKİKA! Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 16. hafta karşılaşmalarında fikstür ve maçları yönetecek olan hakemler açıklandı. Buna göre mücadeleler 2, 3 ve 4 Ocak 2021'de oynanacak.

2 Ocak 2020 Cumartesi

BB Erzurumspor - Gaziantep FK | Tugay Kaan Numanoğlu

Sivasspor - Denizlispor | Erkan Özdamar

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor | Volkan Bayarslan

Alanyaspor - Başakşehir | Mete Kalkavan

Hatayspor - Konyaspor | Alper Ulusoy

Galatasaray - Antalya | Abdulkadir Bitigen

3 Ocak 2020 Pazar

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği | Suat Arslanboğa

Karagümrük - Trabzonspor | Ali Palabıyık

Kayseri - Beşiktaş | Fırat Aydınus



4 Ocak 2020 Pazartesi

Kasımpaşa - Fenerbahçe | Halis Özkahya