SON DAKİKA! Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 16. hafta karşılaşmalarında fikstür ve maçları yönetecek olan hakemler açıklandı. Buna göre mücadeleler 2, 3 ve 4 Ocak 2021'de oynanacak.
2 Ocak 2020 Cumartesi
BB Erzurumspor - Gaziantep FK | Tugay Kaan Numanoğlu
Sivasspor - Denizlispor | Erkan Özdamar
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor | Volkan Bayarslan
Alanyaspor - Başakşehir | Mete Kalkavan
Hatayspor - Konyaspor | Alper Ulusoy
Galatasaray - Antalya | Abdulkadir Bitigen
3 Ocak 2020 Pazar
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği | Suat Arslanboğa
Karagümrük - Trabzonspor | Ali Palabıyık
Kayseri - Beşiktaş | Fırat Aydınus
4 Ocak 2020 Pazartesi
Kasımpaşa - Fenerbahçe | Halis Özkahya