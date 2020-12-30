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    • 30.12.2020 13:12
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    SON DAKİKA! Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın önemli karşılaşmalarından olan - Antalya maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Kayserispor - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Kasımpaşa - maçını ise Halis Özkahya yönetecek.

    Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

    2020-2021 Sezonu Süper Lig 16. hafta karşılaşmalarında fikstür ve maçları yönetecek olan hakemler açıklandı. Buna göre mücadeleler 2, 3 ve 4 Ocak 2021'de oynanacak.

    2 Ocak 2020 Cumartesi
    BB Erzurum - Gaziantep FK | Tugay Kaan Numanoğlu
    Sivasspor - Denizlispor | Erkan Özdamar
    Ankaragücü - Yeni Malatyaspor | Volkan Bayarslan
    Alanyaspor - Başakşehir | Mete Kalkavan
    Hatayspor - Konyaspor | Alper Ulusoy
    - Antalya | Abdulkadir Bitigen

    3 Ocak 2020 Pazar
    Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği | Suat Arslanboğa
    Karagümrük - Trabzonspor | Ali Palabıyık
    Kayseri - Beşiktaş | Fırat Aydınus

    4 Ocak 2020 Pazartesi
    Kasımpaşa - | Halis Özkahya

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu