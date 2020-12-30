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    • Spor
    • 30.12.2020 Gazete
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    Fransız stoper için harekete geçti! 'dan Gnagnon hamlesi

    Ligde yoluna doludizgin devam eden transfer için de kolları sıvadı. Stoper hattına takviye yapmayı hedefleyen , ’nın Sevilla takımında forma giyen ’u kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile temaslara başladı.

    Kartal'dan Gnagnon hamlesi

    Ligde yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş transfer için de kolları sıvadı. Stoper hattına takviye yapmayı hedefleyen Kartal, İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Fransız Joris Gnagnon'u kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile temaslara başladı.

    İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ


    Beşiktaş yönetimi ile Sevilla arasında Gnagnon için yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 23 yaşındaki stoperin de Siyah- Beyazlılar'a imza atmaya sıcak baktığı iddia edildi.

    SEVİLLA'DA ŞANS BULAMIYOR


    Sevilla'da bu sezon sadece 1 maçta oynayan Gnagnon için Beşiktaş satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmak istiyor. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
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