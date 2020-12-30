Ligde yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş transfer için de kolları sıvadı. Stoper hattına takviye yapmayı hedefleyen Kartal, İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Fransız Joris Gnagnon'u kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile temaslara başladı.