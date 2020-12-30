La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'te forma giyen Diego Costa, Atletico Madrid ile yollarını resmen ayırdı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.
Bu gelişme sonrası gözler hemen Türkiye'ye çevrildi.
Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen Diego Costa'nın ismi bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu.
Ayrıca İspanyol forvetin iki Brezilya kulübüyle de masaya oturduğu gelen bilgiler arasında.
Costa'nın bonservisi elinde olduğu için 5 milyon Euro garanti ücret ve 3 yıllık sözleşme talep ettiği belirtiliyor. Ekonomik sıkıntıdaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.