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    • Spor
    • 30.12.2020 Gazete
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    İspanyol forvet ile sözleşmesini feshetti! ve ilgeleniyordu

    Menajerler tarafından ’a teklif edilen ve ismi bir süredir ilede anılan İspanyol forvet ile sözleşmesini feshetti. Diego Costa’nın yeni adresi merak konusu.

    Costa artık serbest

    La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'te forma giyen Diego Costa, Atletico Madrid ile yollarını resmen ayırdı.

    İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

    Bu gelişme sonrası gözler hemen Türkiye'ye çevrildi.

    Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen Diego Costa'nın ismi bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu.

    Ayrıca İspanyol forvetin iki Brezilya kulübüyle de masaya oturduğu gelen bilgiler arasında.

    Costa'nın bonservisi elinde olduğu için 5 milyon Euro garanti ücret ve 3 yıllık sözleşme talep ettiği belirtiliyor. Ekonomik sıkıntıdaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.
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    Haberler Spor İspanyol forvet Diego Costa Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetti! Galatasaray ve Fenerbahçe ilgeleniyordu