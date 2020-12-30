Ayrıca İspanyol forvetin iki Brezilya kulübüyle de masaya oturduğu gelen bilgiler arasında.

Costa'nın bonservisi elinde olduğu için 5 milyon Euro garanti ücret ve 3 yıllık sözleşme talep ettiği belirtiliyor. Ekonomik sıkıntıdaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.