Kartal rakip tanımıyor. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sivasspor'u 3-0 yenerek puanını 28 yaptı ve 2. sıraya çıktı. 3. dakikada konuk Sivasspor gole yaklaştı. Max Gradel'in sert şutunu kaleci Ersin kurtardı.
YATABARE'NİN KAFASI DİREKTE
18. dakikada Beşikta öne geçti. Ghezzal'ın sağ çaprazdan şık ortasıyla altıpasta buluşan Güven Yalçın, kafayla golü attı: 1-0. 33'te Yatabare'nin kafa vuruşu direkten döndü.
MENSAH YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI
Aynı dakikada Mensah da yüzde yüzlük pozisyonu kullanamadı. İlk yarı bittikten sonra hakeme itirazlarından dolayı Hakan Arslan çift sarı karttan atıldı ve Sivas 10 kişi kaldı.
PERDEYİ OĞUZHAN KAPATTI
78'de Sivas, Yasin ile gole yaklaştı ama Welinton son anda araya girdi. 84. dakikada Cyle Larin sahneye çıkıp skoru 2-0 yaptı. 90'da Oğuzhan gol perdesini kapattı: 3-0.
ÖNE GEÇTİĞİ 26 MAÇIN 25'İNİ KAZANDI!
Beşiktaş çok önemli bir istatistik ile ön plana çıkıyor... Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de ilk golü attığı son 26 maçın 25'ini kazanmayı başardı. Kartal dün de 1-0 öne geçti ve 3 puanı aldı.