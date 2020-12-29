ÖNE GEÇTİĞİ 26 MAÇIN 25'İNİ KAZANDI!



Beşiktaş çok önemli bir istatistik ile ön plana çıkıyor... Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de ilk golü attığı son 26 maçın 25'ini kazanmayı başardı. Kartal dün de 1-0 öne geçti ve 3 puanı aldı.